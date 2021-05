Porto em festa. Adeptos do Chelsea celebram vitória na Liga dos Campeões

O ambiente foi de festa entre os adeptos do Chelsea, depois da vitória, este sábado, sobre o Machester City e da conquista da Liga dos Campeões, pela segunda vez na história do clube.

Um golo de Havertz, pouco antes do intervalo, marcou a estreia do jogador alemão na competição e acabaria por ditar o resultado final.

Nas ruas do Porto, cidade anfitriã do jogo, adeptos ingleses, de um lado e de outro, dividiam-se nas emoções.

“[Foi] a melhor noite da nossa vida. O meu pai e eu viemos aqui para a nossa primeira final europeia, e ganhar o troféu dessa forma é inacreditável. Quando Havertz marcou aquele golo, foi fundamental, foi uma atmosfera fantástica e o Chelsea permaneceu resoluto até ao final do jogo. Os adeptos apoiaram a equipa e foi uma experiência incrível aqui em Portugal”, revela um dos adeptos do Chelsea.

Já um confesso "fã do City", conta que se lembra do clube "quando não valia nada" e que, por isso, está feliz por ter chegado aqui. Admite a desilusão com o resultado e acredita que se a equipa estivesse no seu melhor teria "vencido confortavelmente". Ainda assim, felicita o Chelsea pela conquista do troféu. "Pelo menos fica em Inglaterra".

No final do encontro, um grupo de apoiantes do Manchester City provocou alguns desacatos, obrigando à intervenção da polícia. Pelo menos dois adeptos ingleses foram detidos e um agente ficou ferido.

Pela terceira vez na história da Liga dos Campeões, a principal competição de clubes de futebol da Europa, a final foi disputada entre duas equipas inglesas.