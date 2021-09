Bruxelas avisa Volkswagen que tem de compensar todos os consumidores europeus

Bruxelas avisou, esta terça-feira, a Volkswagen que tem de compensar os consumidores europeus - e não apenas os alemães - afetados pelo escândalo das emissões que ficou conhecido como "Dieselgate".

No Twitter, o Comissário Europeu para a Justiça e Consumo realçou que "todos os consumidores europeus têm de ser tratados com justiça e da mesma maneira".

Numa declaração divulgada por Bruxelas, conclui-se que "as práticas comerciais da Volkswagen no que respeita à comercialização de automóveis a diesel equipados com sistemas ilegais de manipulação de gases de escape violaram as leis de consumo na União Europeia".

O escândalo rebentou em 2015, quando a se descobriu que a Volkswagen tinha instalado software em milhões de veículos a diesel em todo o mundo, para enganar os testes de poluição, reduzindo significativamente as emissões de óxido de nitrogénio em condições específicas.

O escândalo, que afetou 8,5 milhões de veículos na Europa, já custou à Volkswagen mais de 30 mil milhões de euros a nível global.

No ano passado, o fabricante automóvel chegou a um acordo extrajudicial com uma associação de consumidores alemã, tendo oferecido aos consumidores afetados entre 1 350 e 6 250 euros de indemnização, dependendo do tipo e da idade do veículo.

Mas o grupo também enfrenta milhares de casos civis individuais, frequentemente resolvidos com acordos extrajudiciais não revelados.