Vulcão de La Palma reativa-se

A lava voltou a correr a partir do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias. Depois de umas horas de acalmia, as explosões intensificaram-se. O magma vem agora mais líquído e avança mais rapidamente. Os especialistas acreditam que pode chegar ao mar nas próximas horas. Aos residentes da costa sul foi ordenado um confinamento preventivo.

"Assim que a lava começa a interagir com a água do mar podem ocorrer várias coisas - temos algo que é extremamente quente a interagir com algo que é comparativamente muito frio que vai solidificar a lava num processo que pode ser explosivo," afirma Matt Pankhurst, petrólogo do Instituto de Vulcanologia das Canárias.

No vale de Aridane a lava engoliu casas e estradas a caminho da Tazacorte. Em Fuencaliente foram registados vários tremores semelhantes aos que se verificaram antes da erupção da Cumbre Vieja.

La Palma Euronews/Google Earth

Por toda a ilha, os habitantes tentam regressar à normalidade e mobilizam-se para limpar o manto de cinzas. O quadro é sombrio: mais de 230 hectares foram arrasado e mais de 500 edifícios foram destruídos.