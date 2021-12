O Kosovo decidiu combater a quebra da produção de eletricidade e os altos preços da consequente importação com cortes sistemáticos e temporários no abastecimento de energia à população.

As duas centrais termoelétricas a carvão do Kosovo, a A e a B, são antigas e têm sofrido diversas avarias, que afetaram a produção, e a rede nacional passou a ficar ainda mais dependente da importação, agora responsável por 40% do consumo nacional.

A distribuidora de eletricidade do Kosovo (KEDS) refere ter havido um aumento significativo do consumo de eletricidade no país em dezembro devido ao aquecimento, mas com a quebra na produção e os altos preços da importação, decidiu gerir a sobrecarga na rede e as despesas com cortes de duas horas em diversas regiões.

A medida foi ainda acompanhada por um apelo aos consumidores para economizarem energia num país onde a produção de eletricidade a carvão representa quase 95% da que é consumida pelos cerca de dois milhões de habitantes.

A empresa kosovar pediu ainda aos consumidores para desligarem os aparelhos elétricos, em especial os de aquecimentos, que têm maior consumo, nos momentos de corte da energia para evitar sobrecargas quando o abastecimento for relançado.