Uma onda de frio atingiu o oeste do Canadá no domingo, com baixas temperaturas recordes, levando as cidades a condições extremas. O ponto mais frio foi registado em Rabbit Kettle, no noroeste do Canadá, com -50°C.

Um alerta de frio extremo esteve em vigor em vários locais, incluindo a cidade de Saskatoon.

As autoridades canadianas continuam a prever ventos frios durante vários dias, devido a uma onda de alta pressão no Ártico, que está a direcionar o ar frio para partes da província de Saskatchewan.

De acordo com a agência governamental, os alertas de frio extremo são emitidos quando as temperaturas muito baixas ou a sensação de frio provocam um risco elevado à saúde, como hipotermia.