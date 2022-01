Longas filas no aeroporto de Lisboa na corrida aos testes à Covid-19

Formaram-se longas filas no Aeroporto de Lisboa, as pessoas deslocaram-se às centenas na corrida aos testes à Covid-19.Segundo a Synlab, a entidade responsável pela gestão do centro de testagem, as várias horas de espera devem-se ao facto do ponto de testagem do aeroporto de Lisboa ter sido o único local aberto, no primeiro dia do ano, para se fazerem testes à Covid-19.

O caos mantém-se, mas a entidade responsável pela gestão do centro de testagem afirmou que vai efetuar o teste a todos os passageiros, neste domingo, mesmo sem marcação. Para dar resposta às necessidades o laborátório ficou aberto durante a noite e alguns passageiros chegaram a esperar dez horas para realizar o teste à Covid-19.