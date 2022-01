Repressão dos protestos no Cazaquistão provocou 225 mortes

O violento início do ano no Cazaquistão provocou 225 mortes, incluindo 19 elementos das forças da ordem. O número foi revelado este sábado pelas autoridades do país e é bastante superior às 164 vítimas mortais que tinham sido admitidas no início da semana.

Os protestos começaram por ser pacíficos e devido à subida do preço da energia mas rapidamente as autoridades locais perderam o controlo da situação. Seguiu-se uma repressão violenta, com opróprio presidente do país, Kassym-Jomart Tokayev, a dar ordens para "atirar a matar" sobre o que descreveu como "vinte mil terroristas".

Para restaurar a ordem, pediu ajuda aos aliados. A missão militar liderada pelos russos já chegou ao fim e a retirada das tropas ficará concluída dia 19 de janeiro.