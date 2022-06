Inflação da Turquia atinge os 73,5%

A taxa de inflação anual na Turquia atingiu os 73,5% em maio, o valor mais elevado em quase 24 anos, segundo dados oficiais publicados esta sexta-feira.

No topo da lista da escalada dos preços para o consumidor estão os transportes e os produtos alimentares, empurrados pelas fortes subidas nos custos das energias e matérias primas, devido à guerra na Ucrânia.

Também a contribuir fortemente para a inflação, a queda livre da libra turca, que perdeu quase metade do valor num ano, voltou a acentuar-se na última semana com os rumores de uma intervenção militar no norte da Síria.

A um ano das presidenciais, previstas para junho de 2023, a inflação está no centro do debate na Turquia, com a oposição e economistas a acusarem as autoridades de subestimarem intencionalmente a amplitude da crise.