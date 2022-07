Milhares estão a demorar seis horas a fazer travessia de Dover

No Reino Unido, as filas para fazer a Travessia de Dover levaram o governo local a acionar o "Estado de incidente critico". As pessoas estão a demorar mais de seis horas para conseguir passar de Inglaterra para França.

As companhias francesas de ferry, responsáveis pela rota, tinham alertado para a demora, mas o constrangimento coincidiu com a altura em que milhares de crianças entram de férias no país, o que acabou por agravar as filas.

O governo do Reino Unido descarta qualquer responsabilidade no problema e acusa as autoridades francesas de não ter funcionários suficientes do lado de lá da fronteira para tanto movimento.

França recusa a justificação e diz que a demora se deve a um "problema técnico imprevisível".

As autoridades locais estimam que as filas agravem este fim de semana. Espera-se a travessia de perto de 19 milhões de pessoas de sexta a domingo.