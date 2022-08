Toneladas de peixes mortos dão à costa no rio Oder

A tranquilidade que ao longe emana do rio Oder esconde, ao perto, uma suja realidade. Desde quinta-feira que toneladas de peixes mortos estão a dar à costa entre a Alemanha e a Polónia. O desastre ambiental, ainda sem explicação, deixa já antever consequências para a economia local.

No Baixo Vale do Oder, Michael Tautenhahn, chefe adjunto do Parque Nacional, é testemunha da morte dos animais. Diz temer que os pescadores percam o sustento, que os visitantes desapareçam "dentro de poucos anos"

"Talvez haja turistas curiosos em ver a catástrofe", lamenta.

Com as investigações ainda em curso, o primeiro-ministro polaco disse esta sexta-feira que "enormes quantidades de resíduos químicos" foram provavelmente despejadas intencionalmente no Oder.

Até ao momento, testes laboratoriais detetaram níveis elevados de salinidade, mas nenhum mercúrio nas águas do rio.

Depois de a Alemanha ter apontado o dedo à Polónia por não ter dado o alerta após os primeiros indícios de desatre ecológico, logo em julho, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dirigiu-se à nação para se comprometer com a minimização das perdas e a responsabilização dos culpados.

Já este sábado, o governo anunciou uma recompensa financeira a rondar os 200 mil euros para quem ajudar a chegar aos infratores.

Para já, as autoridades desaconselham vivamente a entrada nas águas. Na Alemanha, os meios de comunicação locais falam de uma possível extensão do desastre ambiental até ao mar Báltico, já este fim de semana e com consequências imprevisíveis.