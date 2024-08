Primeiro-ministro polaco anuncia despesa recorde no orçamento com a Defesa

De Euronews com AP

A proposta de orçamento da Polónia para 2025 inclui uma despesa recorde com a Defesa de 187 mil milhões de zlotys (43,6 mil milhões de dólares).

O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, apresentou os principais pontos do orçamento do próximo ano e as preocupações com a segurança são elevadas, tendo em conta a fronteira com a Ucrânia.

Tusk descreveu a proposta de orçamento como “generosa” e que apoia um maior crescimento económico. “É um grande esforço, mas não há volta a dar”, disse Tusk numa conferência de imprensa, referindo-se ao financiamento do setor da Defesa.

O ministro das Finanças, Andrzej Domanski, afirmou que a proposta de despesa com a Defesa representará 4,7% do produto interno bruto, em comparação com os 4,2% deste ano, o que já faz da Polónia um líder na NATO e na União Europeia, sendo a Defesa uma prioridade deste mandato de Ursula von der Leyen.

"Hoje, o Conselho de Ministros adotou o projeto de lei orçamental para 2025. Despesas recorde com a defesa - 186,6 mil milhões (4,7% do PIB) e despesas recorde com os cuidados de saúde - 221,7 mil milhões. Esperamos que o crescimento económico acelere de 3,1% este ano para 3,9% em 2025. Gostaria de agradecer a todos os funcionários do Ministério das Finanças pelo seu envolvimento no trabalho deste projeto!"

Em 2019, a Europa ainda não estava a investir 2% do PIB, o que é obrigatório de acordo com as regras da NATO.

Tusk afirmou que este será um orçamento de “construção e força” e que contribuirá para reforçar a segurança da Polónia, que inclui também a sensível segurança energética.

A Polónia, que apoia a luta da Ucrânia contra a invasão total da Rússia, está a fazer muitas aquisições de equipamento militar, incluindo aviões de combate, tanques e sistemas de defesa antimíssil dos EUA e da Coreia do Sul.

Nos últimos anos, a Polónia tem vindo a dar passos largos para reduzir a sua dependência de fontes de energia provenientes da Rússia, como o gás e o petróleo.

No final do ano de 2020, a Polónia anunciou que iria construir a sua primeira central nuclear, cerca de 4,6 mil milhões de zlotys (1,07 mil milhões de euros) e deverá estar operacional no norte do país em 2035.

O crescimento económico da Polónia deverá ser de 3,9% no próximo ano, em comparação com 3,1% de 2024, e prevê-se uma taxa de inflação de 5%, contra cerca de 4% este ano.

O plano orçamental será debatido e necessita da aprovação dos legisladores polacos e do presidente Andrzej Duda.