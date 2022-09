A Gazprom anunciou que o fornecimento de gás à Europa, através do gasoduto Nord Stream, foi completamente suspenso, até que uma turbina seja reparada. A previsão era de que o gasoduto Nord Stream 1 abrisse este sábado, após três dias de manutenção, no entanto, não existem previsões quanto à retoma do seu normal funcionamento.

Entretanto, os ministros das finaças dos sete países mais industrializados do mundo (G7) anunciaram, esta sexta-feira, ter chegado a um consenso para a implementação de um teto máximo ao preço do petróleo russo.

O Ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, disse que o seguro marítimo para as exportações de petróleo russo pode continuar a ser fornecido, mas na condição de que o petróleo e produtos petrolíferos russos sejam adquiridos abaixo de um determinado preço, acrescentou.

O governante alemão reiterou que o objetivo é limitar as receitas da Rússia e reduzir os prejuízos económicos para as sociedades europeias.

Já a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acredita que chegou o momento de estabelecer um preço máximo para o gás, proveniente de gasodutos russos, para a Europa. Estas são medidas a curto prazo, segundo defendeu, mas acrescentou que é necessário falar sobre alterações a médio prazo da estrutura do mercado da eletricidade, ou seja, a dissociação dos preços do gás do preço geral da eletricidade.

Ursula von der Leyen DEARD

O objetivo dos sete países mais industriaizados do mundo, em conjunto com a União Europeia, é evitar que a Rússia continue a lucrar com a guerra na Ucrânia. O conflito acabou por abalar os mercados financeiros e energéticos mundiais.