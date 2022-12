Os vencedores da segunda edição dos Prémios Earthshot, anunciados em Boston com a presença do príncipe e a princesa de Gales, representam projetos da Índia, Quénia, Austrália, Reino unido e Omã. Iniciativas que têm como objetivo preservar o planeta chamado, pelos astronautas, de Azul.

O ator Rami Malek, que participou no evento, explicava que com o Earthshot se pretende "inspirar as pessoas a encontrarem as melhores soluções para salvar" a Terra.

Já a cantora Chloe Bailey referia que as coisas não podem ser dadas como garantidas, é preciso agir e zelar por elas. Acrescentava sentir-se feliz por "inspirar as pessoas a preservarem" a Terra, com a voz e a sua ligação com a sua irmã Halle Bailey.

Foram cinco as áreas distinguidas: proteger e restaurar a natureza, limpar o nosso ar, reavivar os nossos oceanos, construir um mundo sem desperdício e Reparar o nosso ambiente.