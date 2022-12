Conferência internacional de apoio à Ucrânia angaria mil milhões

Mais de mil milhões de euros foi quanto a conferência internacional de apoio à Ucrânia, realizada, em Paris, conseguiu angariar em donativos. 415 milhões desta soma destinam-se ao setor da energia, bombardeado pelas forças russas.

Mais de 50 países e organizações internacionais ouviram as palavras do presidente ucraniano. "Quando a estabilidade energética da Ucrânia for garantida para todo este período de inverno, quando for garantido que não haverá novas ondas de migração em massa do nosso país para os vossos países, então estará garantido que nenhuns ataques, apagões ou a procura por armas no Irão ou noutros lugares irão ajudar a Rússia", afirmou Volodymyr Zelensky.

A Ucrânia tinha estimado as suas necessidades imediatas em 800 milhões de euros, uma verba largamente ultrapassada. A ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, disse que dos mais de mil milhões de euros em donativos, "415 milhões vão para a energia, 25 para a água, 38 para a alimentação, 17 para a saúde, 22 para transportes e 493 ainda não foram atribuídos".

Portugal vai enviar geradores, aquecedores e lâmpadas LED para a Ucrânia, para contribuir para o novo mecanismo de coordenação da ajuda, anunciado esta terça-feira, em Paris.