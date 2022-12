Buscas na sede do partido de Macron

Foram realizadas buscas na sede do partido Renascimento do presidente francês Emmanuel Macron e nos escritórios parisienses da empresa de consultoria McKinsey. As operações decorrem no âmbito de dois inquéritos judiciais abertos em outubro

Num comunicado, a consultora disse estar a cooperar com as autoridades. Uma das investigações tem a ver com o uso generalizado deste tipo de empresas de consultoria pelo Estado.

Segundo a AFP, a outra investigação foca-se no envolvimento de consultoras nas campanhas eleitorais de Emmanuel Macron para as presidenciais de 2017 e 2022.