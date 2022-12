Benzema diz adeus à seleção

Karim Benzema vai deixar a seleção francesa. A decisão do avançado do Real Madrid, atual "Bola de Ouro" e "Jogador do Ano" da FIFA foi anunciada no Twitter, menos de 24 horas depois de França ter sido derrotada na final do Mundial do Qatar.

O jogador falhou o campeonato por causa de uma lesão. Nas redes sociais, escreveu que a "história pela seleção nacional está a terminar".

A participação na conspiração de chantagem sexual que envolveu o companheiro de equipa francês Mathieu Valbuena levou a uma ausência de cinco anos do plantel francês. Foi convocado para o Euro 2020 e ajudou a França a ganhar a Liga das Nações em outubro de 2021.

Pela seleção, Benzema marcou 37 golos em 97 jogos.