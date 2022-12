Apaixonado pelo voo e preocupado com o desaparecimento dos glaciares do planeta, Garrett Fisher, um norte-americano de 41 anos tem dedicado parte da sua vida a fotografar e registar para as gerações futuras imagens dos glaciares atuais.

Primeiro, fê-lo no seu país natal, os Estados Unidos, e agora sobrevoa a Europa no seu monomotor Piper Super Cub, restaurado em 1965.

Fisher passou o verão nos céus da Noruega. Regista aquilo a que chama as "joias da coroa" da natureza em todo o seu esplendor e justifica: "Em cem ou duzentos anos, a maioria deles desaparecerá ou será severamente reduzida. Portanto, estou a fotografar uma experiência que temos disponível para nós naquilo que considero ser a forma mais expedita e rentável de poupar tempo para que as gerações futuras possam ver algo que certamente terá desaparecido".

A Agência Europeia do Ambiente estima que o volume dos glaciares da Europa irá diminuir mais de 80% até 2100.

O derretimento do gelo terá consequências para a paisagem e para os ecossistemas, mas sobretudo para a esperada subida do nível do mar.

O planeta está a transformar-se a olhos vistos e Fisher assumiu como missão de vida deixar às gerações futuras um testemunho de uma paisagem natural que certamente não poderão contemplar.