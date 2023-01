Socorristas tentam resgatar criança no Vietname

Vivem-se horas de angústia em Dong Thap, no sul do Vietname, onde os socorristas tentam salvar um rapaz de 10 anos que caiu num buraco estreito e profundo numa zona de construção, no sábado passado. A criança foi com três vizinhos recolher metal quando caiu numa pilha oca de betão com apenas 25 centímetros de largura e 35 metros de profundidade.

De acordo com as informações avançadas pelos meios de comunicação social, os socorristas tentam perfurar e amaciar o solo circundante para conseguirem puxar a pilha de betão.

As autoridades "não estão seguras sobre o estado atual do rapaz". Ele deixou de interagir com o exterior embora o oxigénio tivesse sido sempre bombeado para o buraco, noticiou o jornal vietnamita Tuoi Tre.

Esta segunda-feira, o Primeiro-Ministro Pham Minh Chinh pediu aos socorristas a nível federal que se juntassem aos esforços das autoridades locais para salvar o rapaz.