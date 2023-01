Tunísia volta às urnas perante fantasma da abstenção

A Tunísia prepara-se para a segunda volta das legislativas este domingo, depois de apenas terem sido eleitos 23 deputados no escrutínio de 17 de dezembro.

Restam 131 lugares por preencher no parlamento mas a principal luta parece ser contra a abstenção, que na primeira volta ficou próxima dos 90%.

Uma fatia considerável da população diz-se mais preocupada com os problemas económicos que atravessa do que com as eleições e a oposição a Kais Saied diz que o Presidente adquiriu tanto poder na Constituição aprovada o ano passado que o parlamento não será independente.