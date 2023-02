Nikos Christodoulides vence eleições presidenciais no Chipre

No Chipre, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Nikos Christodoulides, venceu as eleições presidenciais no país, de acordo com dados oficiais.

O candidato conservador Christodoulides concorreu a estas eleições como independente, mas contou com o apoio de partidos da direita e centro-direita. O seu principal oponente era Andreas Mavroyiannis, também diplomata de carreira.

O novo líder, 49 anos, disse aos jornalistas que já tinha recebeu várias chamadas de felicitação vindas de líderes europeus. É o caso do Presidente francês, Emmanuel Macron, e do primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis.

O oitavo presidente do Chipre irá liderar o país pelo período de cinco anos e terá a missão de restaurar a unidade da ilha.