Zelenskyy quer falar com Xi Jinping sobre paz na Ucrânia

Volodymyr Zelenskyy pretende encontrar-se com o presidente chinês Xi Jinping, após a China ter manifestado de forma mais assertiva o seu interesse em mediar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, em Kiev, o presidente ucraniano tinha já louvado a intervenção diplomática de Pequim ao apresentar o seu Plano para a Paz na Ucrânia.

Aos jornalistas, Zelenskyy mostrou-se favorável ao diálogo com a China, e reconheceu que há vários pontos do documento que são "compreensíveis" e que há outros com os quais não concorda, mas que o facto de a China se pronunciar sobre o tema já "é alguma coisa".

Penso ser correto pensar que se há ideias que, de uma forma ou de outra, correspondem ao respeito pelo direito internacional, à integridade territorial... vamos trabalhar com a China sobre este ponto. Porque não? A nossa tarefa é reunir todos para isolar um Volodymyr Zelenskyy Presidente da Ucrânia

"O diabo está entre nós"

O presidente ucraniano começou a conferência de imprensa a elogiar o papel dos jornalistas ao mostrarem ao mundo o que se passa na Ucrânia. Seguiu-se um minuto de silêncio em homenagem aos profissionais mortos durante a cobertura do conflito.

Questionado sobre a possibilidade de um compromisso com a Rússia para terminar a guerra, Zelenskyy recordou que a Ucrânia já se mostrou disponível para negociações de paz, mas que enquanto os bombardeamentos continuarem a acontecer, o diálogo não será possível.

Respeitem o nosso direito de viver na nossa terra, saiam do nosso território, parem de nos bombardear, parem de matar civis Volodymyr Zelenskyy Presidente da Ucrânia

Foi na resposta a uma pergunta sobre o momento mais difícil por que passou nos últimos 12 meses, que Zelenskyy se mostrou emocionado respondendo diretamente :

"O momento em que desocupámos Bucha. O que eu vi. Foi horrível, assustador. O que vimos... o diabo não está algures abaixo de nós, ele está entre nós".