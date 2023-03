Contas de amigo de Putin levam bancários à justiça na Suíça

Quatro dirigentes do banco Gazprombank na Suíça, apresentaram-se, esta quarta-feira, perante a justiça helvética por terem gerido contas duvidosas do violoncelista e maestro russo Sergei Roldugin.

O músico, amigo de infância de Vladimir Putin e padrinho de uma das suas filhas, é suspeito de ter contribuído para a formação de fortuna do presidente russo no estrangeiro.

Os quatro homens, três russos e um suíço, são agora acusados de terem aberto e gerido duas contas entre 2014 e 2016, pelas quais passaram vários milhões.

Em causa estão alegadas transferências de montantes equivalentes a mais de 30 milhões de euros, de empresas em nome do músico, com sede no Panamá e em Chipre, sem que os gestores tenham verificado a legitimidade do destinatário do dinheiro.