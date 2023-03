Coreia do Norte lança mísseis de cruzeiro em aviso ao Sul e aos EUA

Kim Jong-Un lançou um aviso aos Estados Unidos e à Coreia do Sul, que começaram esta segunda-feira a maior série de exercícios militares conjuntos dos últimos anos.

A Coreia do Norte lançou, a partir de um submarino, dois mísseis de cruzeiro, que segundo a agência estatal norte-coreana são capazes de atingir alvos a 1500 quilómetros de distância, o que coloca o Japão, incluindo a base norte-americana de Okinawa, dentro do raio de alcance. A agência confirma também que os mísseis fazem parte da estratégia nuclear norte-coreana e que o regime de Pyongyang pretende armá-los com ogivas nucleares.

Os mísseis lançados por submarinos são mais difíceis de detetar pelas defesas adversárias. No entanto, os peritos dizem que só muito dificilmente a Coreia do Norte, alvo de fortes sanções por parte do Ocidente, conseguirá construir uma frota de submarinos capazes de lançar este tipo de mísseis.