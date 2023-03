Primeiro dia do Grand Slam de Tbilíssi

O judo regressou à terra dos Campeões, a Geórgia, para o primeiro dia do que promete ser um evento emocionante do Grand Slam. Como todos os anos, os georgianos, loucos por judo, lotaram o estádio e aplaudiram ao seu estilo.

-48 kg femininos

Houve uma final totalmente sérvia, com Milica Nikolić a ganhar por uma pequena margem à jovem Andrea Stojadinov. O diretor desportivo da Federação Internacional de Judo (FIJ), Vladimir Barta, entregou as medalhas.

-60 kg masculinos

Turan Bayramov, do Azerbaijão, esmagou as esperanças georgianas de uma medalha de ouro ao derrotar Giorgi Sardalashvili com um ataque espantoso e pouco ortodoxo. Shengeli Pitskhelauri, chefe-adjunto do Serviço de Segurança do Estado da Geórgia, entregou as medalhas.

-52 kg femininos

o talismã do Uzbequistão Diyora Keldiyorova teve uma das maiores vitórias da sua carreira, lançando a campeã olímpica de -48 kg, Distria Krasniqi,do Kosovo, não uma, mas duas vezes ao tapete, com as suas típicas técnicas de projeção e estilo de ataque. Recebeu a medalha da mão de Michael Tamura, diretor desportivo da FIJ.

"Este é o resultado do trabalho técnico e tático que fiz com os meus treinadores, derrotando a campeã olímpica, este é para mim um grande passo em frente e mais um passo em direção aos meus sonhos", disse a judoca.

-66 kg masculinos

Kubanychbek Aibek Uulu colocou o judo do Quirguistão no mapa, com um desempenho excecional. Com um bom trabalho de pés, frente a Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia, tornou-se no primeiro medalhista de ouro do seu país, num Grand Slam. As medalhas foram entregues pelo diretor de Educação e Treino da FIJ, Mohammed Meridja.

No final do combate, o vencedor disse aos jornalistas: "Eu e a minha equipa estamos muito felizes e vamos celebrar hoje. Mas a partir de amanhã vou treinar novamente e na próxima semana vou competir novamente no tatami. Gostaria também de expressar a minha gratidão aos meus pais, eles estão sempre a apoiar-me e a ver-me em casa na televisão".

-57 kg femininos

A sérvia Marica Perišić derrotou outra campeã olímpica kosovar, Nora Gjakova. Foi galardoada com a medalha de ouro pelo diretor de arbitragem da FIJ, Florin Daniel Lascau.

Os atletas georgianos têm a sua própria marca de judo. Embora Vazha Margvelashvili, medalha de prata olímpica, não tenha chegado à final, deu à multidão em casa tudo o que queria - Ippons explosivos, exibindo o verdadeiro poder georgiano. Não perca os próximos 2 dias deste evento do Grand Slam.