Oposição vence as eleições na Finlândia

O Partido da Coligação Nacional (PCN), até agora na oposição, na Finlândia, venceu, por pouco, as eleições parlamentares de domingo.

Segundo a estação pública de televisão, Yle, O PCN poderá alcançou 48 dos 200 lugares do parlamento, mais dez do que tinha na anterior legislatura; o populista de direita, Finns, 46 deputados, mais sete do que atualmente e o Partido Social Democrata (SPD) da primeiro-ministra, Sanna Marin, será relegado para terceiro lugar, com 43 lugares no parlamento, mais três do que tinha até agora.

A primeira-ministra, Sanna Marin, de 37 anos, que foi a mais jovem primeira-ministra do mundo a tomar posse, em 2019, é considerada pelos fãs em todo o mundo como um modelo milenar para novos líderes progressistas, mas em casa tem enfrentado críticas por posições do seu partido e pelas despesas públicas do seu governo.