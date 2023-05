Tribunal divulga vídeo do depoimento de Trump no julgamento por violação

De euronews

A ex-jornalista Jean Carroll acusa o antigo presidente dos Estados Unidos de a ter violado na cabine de provas de uma grande loja nova-iorquina.

O tribunal tornou público o vídeo do interrogatório ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no âmbito do seu julgamento por violação.

No vídeo gravado em outubro passado, Trump nega as acusações e qualifica a queixosa Jean Carroll como “mentirosa” e “doente”. Reitera que não a conhece e que ela não faz o seu "género".

Quando o advogado lhe mostra uma foto onde ele está em frente de Jean Carroll numa festa antes do seu alegado encontro em 1996, Trump confunde-a com a segunda mulher, Marla Maples.

Num livro, a ex-jornalista Jean Carroll, acusou o ex-presidente de a ter violado na cabine de provas de uma grande loja em Nova Iorque.