De euronews

Equipa "nerazzurri" venceu a competição pela última vez em 2010

O Inter deu um passo de gigante rumo à final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2010 ao derrotar os eternos rivais do Milan por dois golos sem resposta. O resultado no dérbi foi construído nos primeiros onze minutos de jogo, Edin Dzeko e Henrikh Mkhitarayan foram os autores dos golos dos "nerazzurri".

O segundo jogo da meia-final terá lugar na próxima terça-feira, novamente no Giuseppe Meazza, estádio que é partilhado por ambas as equipas. A outra meia-final coloca frente a frente Manchester City e Real Madrid, um dia depois. As duas equipas empataram a uma bola no Santiago Bernabéu na primeira mão.