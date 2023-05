De Euronews

A enfrentar uma oposição sem precedentes, após os tiroteios do início de maio, o partido do poder na Sérvia promoveu uma manifestação de apoio ao governo e ao presidente.

Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se em Belgrado para uma grande manifestação de apoio ao governo e ao presidente, Aleksandar Vucic, num momento de crescente descontentamento após os tiroteios em massa.

Os funcionários públicos foram encorajados a participar, tendo alguns receado perder o emprego se não o fizessem. As autoridades afirmam que a manifestação promove a unidade e a esperança, enquanto os manifestantes da oposição acusam Vucic de fomentar o desespero e a divisão.

O jornalista da Euronews, Stefan Goranovic, reporta: "O comício do Partido Progressista Sérvio, no poder, realizou-se no centro de Belgrado nos dias em que, a convite da oposição, dezenas de milhares de pessoas protestavam insatisfeitas com a resposta do governo aos assassínios em massa que abalaram o país.

O partido chamou à manifestação "Sérvia da Esperança" e o convite foi enviado aos cidadãos pelo presidente da Sérvia e líder do partido, Aleksandar Vucic.

A oposição acusa o partido de ter pressionado e ameaçado funcionários de instituições estatais para participarem na manifestação. As autoridades rejeitaram essas alegações. Os comícios realizam-se no mesmo mês em que 18 pessoas foram mortas em dois assassínios em massa na Sérvia".