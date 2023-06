Acidente ferroviário faz pelo menos 288 mortes na Índia

De euronews

Acidente envolveu dois comboios de passageiros e um de mercadorias

Pelo menos 288 pessoas perderam a vida e cerca de 900 ficaram feridas na sequência de um descarrilamento no estado de Odisha, no leste da Índia. Teme-se no entanto que os números venham a subir, as operações de resgate prosseguem, com mais de duas centenas de ambulâncias no local, e suspeita-se que haja várias pessoas presas nos destroços.

As causas do acidente ainda não foram apuradas, para já sabe-se que envolveu um comboio de alta velocidade que seguia a cerca de 130 quilómetros por hora, um comboio de passageiros que seguia na direção contrária e um comboio de mercadorias que estava parado na linha.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, já convocou uma reunião de emergência para gerir a situação e o estado de Odisha já decretou um dia de luto.

A Índia tem a quarta maior rede ferroviária do planeta e um longo historial de acidentes, o mais grave teve lugar em 1981 quando sete carruagens caíram a um rio provocando mais de oitocentos mortos.