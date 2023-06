Rússia condenada por não investigar envenenamento de Navalny

De euronews

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou a Rússia a pagar 40 mil euros a Alexei Navalny, opositor de Putin.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou a Rússia pela "falta de um inquérito efetivo" sobre o caso de envenenamento de Alexei Navalny, opositor de Vladimir Putin. Os juízes condenaram o regime russo a pagar 40 mil euros a Navalny por "danos morais".

No domingo, dia de aniversário do opositor russo, um protesto pela sua libertação terminou com uma centena de detidos na Rússia.

Em cem cidades de todo o mundo pediu-se a libertação da Navalny e de "todos os presos políticos" na Rússia.