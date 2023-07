Ativistas bloqueiam pistas de aeroportos de Hamburgo e Dusseldorf

De Euronews

Grupo Última Geração protesta contra falta de medidas no combate às alterações climáticas

Militantes ambientalistas do grupo Última Geração bloquearam esta quinta-feira as pistas de dois importantes aeroportos da Alemanha em protesto pela falta de medidas concretas e eficazes na luta contra as alterações climáticas.

A data foi escolhida para coincidir com o início das férias no oeste do país e o protesto paralizou os voos nos aeroportos de Hamburgo e Dusseldorf.

O grupo já tinha bloqueado em novembro, durante várias horas, o tráfego no aeroporto de Berlim.