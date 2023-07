Feijóo quer repetir em Espanha a fórmula de sucesso na Galiza

De euronews

Líder do PP nunca foi derrotado em eleições e liderou quatro mandatos com maioria absoluta na Galiza

A pequena localidade de Bueu, na Galiza, não está propriamente entre os principais destinos turísticos de Espanha mas entre os habituais veraneantes está o homem do momento no país vizinho. Alberto Núñez Feijóo é candidato do Partido Popular nas eleições do próximo domingo e as sondagens apontam-no como favorito. Os locais elogiam a sua humildade e amabilidade.

No palmarés de Feijóo estão quatro maiorias absolutas na Comunidade Autónoma da Galiza e nunca foi derrotado em eleições. Em Pontevedra, onde começou a sua vida política, a imprensa local destaca o seu pragmatismo.

Miguel Ángel Rodríguez, diretor do Diário de Pontevedra, sublinha que não se podem esperar extravagâncias políticas ou de gestão, e que foi essa solidez que atraiu o eleitorado galego.

Na liderança da Galiza, Feijóo destacou-se por não permitir a ascensão do independentismo nem da extrema-direita. É a única Comunidade Autónoma onde o Vox não tem representação. Agora é possível que seja obrigado a fazer uma coligação com os extremistas.

Rodríguez acredita que "para afastar a hostilidade que um governo com a extrema-direita poderia trazer", o líder do PP vai tentar encostar-se ao centro e apelar à maioria absoluta, uma fórmula que resultou na Galiza, se bem que a nível nacional seja mais complexo.

Impulsionado pela vitória no debate eleitoral com Pedro Sánchez, Feijóo está a redobrar os seus esforços para tentar obter uma maioria que lhe permita governar sozinho. Mas se as sondagens se confirmarem, o líder do PP precisará da extrema-direita do Vox para formar governo. Habituado às maiorias absolutas, um dos seus primeiros desafios será aprender a partilhar o poder.