Argentino apresentado como o novo número "10" do Inter Miami, assume-se entusiasmado e já tem data de estreia oficial pela equipa da MLS

Uma forte tempestade ainda ameaçou travar a festa, mas Lionel Messi foi mesmo assim apresentado num enorme "show" como o novo "10" do Inter Miami, na MLS, a liga profissional de futebol dos Estados Unidos.

O argentino de 36 anos é agora a grande estrela da franquia partilhada na Florida pelo inglês David Beckham com os irmãos José e Jorge Mas, este último também presidente do Saragoça, de Espanha.

Lionel Messi entre os donos do Inter Miamim, Jorge, José e David Beckham AP Photo/Rebecca Blackwel

Messi vem de duas épocas sem grande brilho no Paris Saint Germain, mas com o sonho cumprido de se ter sagrado em dezembro campeão do Mundo pela Argentina.

O argentino, que recusou uma transferência multimilionária para a Árabia Saudita, reencontra em Miami o médio espanhol Sergio Busquets e o treinador compatriota Tata Martino com quem já havia trabalhado no Barcelona.

"Sinto-me muito entusiasmado por estar aqui, em Miami, com vocês. Agradeço ao Jorge, ao José, ao David e à sua família, pelo acolhimento e por tornarem tudo fácil. Tem sido espetacular. Quero muito começar a treinar e a competir", afirmou Messi perante os cerca de 20 mil adeptos que o receberam no estádio DRV PNK.

Quanto a Beckham, disse ter realizado um sonho. "Há dez anos comecei minha jornada pelos Estados Unidos e expressei meu desejo de trazer o melhor para Miami.Bem vindo Leo Messi. Estamos muito orgulhosos por teres escolhido o nosso clube. Leo, Antonella, Thiago, Mateo, Ciro... bem vindos à família!", disse o inglês.

Antonela Roccuzzo, a mulher de Messi, com os filhos do casal no estádio do Inter Miami AP Photo/Rebecca Blackwell

Sobre Busquets, a antiga estrela do Manchester United e do Real Madrid disse tratar-se de "um dos melhores médios do mundo da sua geração". "Com fé, paixão e energia, juntos alcançaremos conquistas incríveis. Aqui começa o próximo capítulo da nossa história", concluiu o inglês, um dos donos do emblema da Florida.

A estreia de Lionel Messi com a malha cor de rosa do Inter Miami está prevista para sexta-feira, 21 de julho, diante do Cruz Azul, do México, numa partida a contar para a Taça das Ligas, que junta equipas dos campeonatos profissionais americano e mexicano.