Portugal espera impulso económico devido ao evento

Várias dezenas de milhares de peregrinos assistiram à missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), esta terça-feira, em Lisboa.

O evento termina no domingo com uma missa celebrada pelo Papa Francisco.

São esperados mais de um milhão de peregrinos e, portanto, um forte estímulo para a economia portuguesa. Hotéis, restaurantes, cafés e padarias - todos se empenham para dar resposta à elevada procura.

E criatividade não falta. Na pastelaria Balcão do Marquês, o padeiro Fernando Santos faz bolachas com a cara do pontífice.

Em termos quantitativos, o impacto económico da JMJ vai depender "do número de pessoas que vierem a Portugal", explica João Duque.

O economista e diretor do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) diz que "se o número for tal e qual é projetado [um milhão de pessoas no total], a expectativa é que se gerem umas centenas de milhões de euros: 300, 400, 500, ... Pode até ser um pouco mais".

O evento - já descrito como "Woodstock católico" - faz parte dos esforços do Vaticano para aliciar jovens, numa altura em que o secularismo e os escândalos de abusos sexuais levam alguns fiéis a abandonar a Igreja.