Europa continua a enfrentar condições meteorológicas extremas

O calor e os incêndios no sul contrastam com a chuva e inundações no norte.

Na ilha da Sardenha, a propagação dos incêndios é intensificada pelos ventos fortes. Na província de Nuoro, no norte da ilha, cerca de 600 pessoas tiveram de abandonar as casas. PUBLICIDADE Em Portugal, os termómetros ultrapassarem os 40 graus em algumas regiões. Os bombeiros combateram as chamas em 130 incêndios. Os mais preocupantes são os de Leiria e Odemira Espanha enfrenta uma nova vaga de calor provocada por uma massa de ar quente e seco, com temperaturas até 15 graus acima dos valores normais para a época. Na Eslovénia, subiu para seis o número de mortos depois de vários dias de chuvas torrenciais e inundações. As autoridades falam na "pior catástrofe natural dos últimos 30 anos". Na Suécia e na Noruega os meteorologistas esperam precipitação recorde esta semana. A Dinamarca continua com temperaturas de outono depois de um mês de julho particularmente chuvoso. Os aguaceiros e a tempestade chegarem à capital, Copenhaga, esta segunda-feira.