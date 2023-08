Possível incursão através do Dnipro na região de Kherson

Informação é avançada no último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra

Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra "as forças ucranianas parecem ter conduzido um ataque limitado no rio Dnipro e desembarcado na margem leste da região de Kherson". As autoridades ucranianas dizem que o ataque relatado "não foi confirmado" pelo Estado-Maior dos militares nesta fase.

Vários bloggers russos que escrevem sobre a guerra, relataram que as forças ucranianas desembarcaram até sete barcos na margem leste do Dnipro, perto da aldeia ocupada pelos russos de Kozachi Laheri, romperam as linhas defensivas russas e avançaram até 800 metros.

Os dados disponíveis pela NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), nas últimas 24 horas, sobre esta área, parecem confirmar que houve um combate significativo, provavelmente precedido ou acompanhado por fogo de artilharia.

A administração indicada por Moscovo das partes ocupadas da região de Kherson minimizou os relatos do desembarque ucraniano e afirmou que o fogo da artilharia russa repeliu os barcos ucranianos e que não há tropas ucranianas na área.

No entanto, a maioria dos bloggers russos escrevem sobre a guerra afirmaram que as forças ucranianas conseguiram utilizar a surpresa tática.

O Instituto para o Estudo da Guerra diz que as forças ucranianas estão presentes na margem leste, embora ainda não esteja claro se estabeleceram uma presença duradoura.