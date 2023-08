Mykhailo Podolyak, assessor do gabinete presidencial da Ucrânia e um dos principais conselheiros de Volodymyr Zelenskyy, deu uma entrevista à Euronews. Podolyak revela o otimismo de Kiev e a impossibilidade de negociações com a Rússia.

Mykhailo Podolyak, assessor do gabinete presidencial da Ucrânia e um dos principais conselheiros de Volodymyr Zelenskyy, deu uma entrevista à Euronews. Na entrevista conduzida pela jornalista Anelise Borges, Podolyak revela o otimismo de Kiev, a necessidade do Ocidente continuar a apoiar os esforços da Ucrânia contra a Rússia e a impossibilidade de negociações com Moscovo.

"Não se pode chegar a acordo com pessoas que invadem o nosso território, violando o direito internacional, matando em grande escala. O nosso povo é atacado todos os dias com mísseis balísticos de cruzeiro. A nossa população civil está a ser violada, pessoas estão a ser torturadas, dezenas de milhares de crianças estão a ser roubadas e assim por diante. Não podemos deixar isso impune," Mykhailo Podolyak, conselheiro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Veja o vídeo com a entrevista.