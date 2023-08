Os hotéis dizem que sem o controlo das espreguiçadeiras "seria uma selva", uma vez que os turistas competem por lugares privilegiados nos hotéis ao longo da costa espanhola.

É o terceiro dia da guerra das espreguiçadeiras no Paradise Park Hotel, nas Ilhas Canárias, em Espanha.

PUBLICIDADE

Na grande piscina tropical em forma de lagoa, surge de repente uma multidão de hóspedes que se apressam a ser os primeiros a colocar as suas toalhas numa espreguiçadeira.

É o início do caos.

O enxame de turistas corre os 20 metros que separam a entrada da piscina das espreguiçadeiras - e um homem assume a liderança, conseguindo colocar toalhas em cinco espreguiçadeiras.

Os restantes clientes assistem atónitos.

O incidente só veio a público depois de um vídeo se ter tornado viral em meados de julho, embora a gerência do hotel se tenha recusado a comentar o sucedido quando contactada pela Euronews.

Poder-se-ia pensar que se trata de um incidente raro em estâncias balneares ao longo da costa espanhola, mas está a acontecer diariamente, por vezes de forma ameaçadora.

O último incidente ocorreu esta semana, também nas Ilhas Canárias, quando dois turistas britânicos expulsaram uma mãe da sua espreguiçadeira para lhe roubar o lugar, segundo o jornal britânico Daily Mail.

Para evitar estes confrontos, os hotéis espanhóis estão a ser criativos.

Arquivo de fotos de banhistas. Janet Blackmon Morgan /AP

O controlador de espreguiçadeiras ao resgate

Às 06:30, começa a formar-se uma fila à porta da piscina do Sunset Beach Club Hotel, na famosa Costa del Sol, em Espanha.

O estabelecimento só abre às 09:00, mas já há uma fila de cerca de trinta pessoas.

"Temos aqui clientes que estão muito orgulhosos por serem os primeiros da fila. Criámos um sistema de segurança para que, quando abrirmos a porta, não haja empurrões nem entradas furtivas", disse Miguel Marcos, diretor do hotel, à Euronews.

PUBLICIDADE

"Se não tivéssemos controlos, seria uma selva", acrescenta.

A organização é fundamental neste hotel, que tem 700 espreguiçadeiras para serem partilhadas pelos 1800 hóspedes.

Às 09:00, José Carlos, o controlador das espreguiçadeiras do hotel, abre as portas e começa o jogo das toalhas.

"Há uma guerra pelos melhores lugares, mas durante o resto do dia não há qualquer problema. Todos os verões há uma guerra, mas este ano é muito mais calmo", diz José Carlos, que trabalha como controlador de espreguiçadeiras há três anos.

Mas nem todos partilham o mesmo entusiasmo por serem os primeiros a chegar e há muitos que observam a cena com espanto.

PUBLICIDADE

Os clientes mais experientes são os que disputam as melhores espreguiçadeiras. Quando questionado, o diretor traça um perfil claro.

"Há pessoas que veem há anos e querem uma espreguiçadeira específica, outras querem estar perto da piscina para as crianças, ou para ver o mar. Depois, há aqueles que vêm com amigos e querem estar todos juntos", diz Marcos.

Mapa da Costa do Sol, no sul de Espanha. Euronews

A Costa do Sol teve um "ano doce", registando os melhores números da sua história, de acordo com o presidente do Conselho de Turismo e Planeamento da Costa do Sol, Francisco Salado.

Apesar do menor número de visitantes, as receitas turísticas aumentaram 18,3%, chegando a 17.081 milhões de euros.

Para fazer face à procura, o Sunset Beach Club Hotel cortou palmeiras e comprou mais espreguiçadeiras para alargar a área da piscina, afirmando que, embora no passado os turistas preferissem ir para a praia, esta tendência mudou nos últimos anos.

PUBLICIDADE

Foram também estabelecidos protocolos para evitar conflitos.

Os controladores das espreguiçadeiras percorrem a piscina para localizar algumas falsamente ocupadas e deixam um aviso. Passada uma hora, regressam e, se ainda não estiver ninguém, retiram os objetos deixados para trás e libertam a espreguiçadeira para ser utilizada por outro cliente.

Há pistas que os deixam alerta: “se deixarem um livro na espreguiçadeira às 9h30 da manhã, sabemos que estão a guardá-la. Outros deixam uma única toalha para cobrir quatro espreguiçadeiras", diz José Carlos.

"Os mais corajosos saltam para a piscina às primeiras horas da manhã, põem as toalhas onde querem e voltam para a cama", acrescenta o diretor do hotel.

O trabalho do controlador de espreguiçadeiras foi especialmente concebido para que os hóspedes possam desfrutar da piscina sem surpresas.

"O nome foi muito bem escolhido, ajuda a evitar confrontos entre as pessoas. Embora seja verdade que alguns ficam zangados connosco quando lhes tiramos as toalhas", diz José Carlos.

No entanto, o método tem-se revelado eficaz, uma vez que muitos clientes repetem a experiência, mas nem todos aprendem a lição.

"É como se fosse o Dia da Marmota", diz o gerente.

Passageiros aproveitam o sol à beira da piscina a bordo de um navio de cruzeiro. Andrew Medichini/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

5 mil euros por dia para poupar a espreguiçadeira

Em 2020, Alexia Parmigiani deixou o seu negócio em Londres e mudou-se para Ibiza.

Quando chegou à ilha espanhola, descobriu que as espreguiçadeiras podiam fazer-lhe uma fortuna.

Os turistas da ilha festejavam até de madrugada e depois não conseguiam levantar-se suficientemente cedo para reservar uma espreguiçadeira junto à piscina. No entanto, queriam os lugares cobiçados.

Um dos serviços mais populares oferecidos por Parmigiani, que atualmente trabalha para a empresa de concierge de luxo Queen of Clubs, é o "Hold My Sunbed."

A britânica guarda uma espreguiçadeira para si em troca de cerca de 500 euros. Na época alta, pode ter até dez clientes por dia, gerando um fluxo de caixa de 5 mil euros, disse Parmigiani numa entrevista recente.

O seu modus operandi consiste em fazer acordos com os proprietários das melhores discotecas ou praias para poder oferecer este serviço. Quando é contratada, Parmigiani dirige-se ao clube quando este abre, às dez da manhã, e regateia o melhor lugar junto à piscina.

De seguida, dirige-se à espreguiçadeira e fica atenta para garantir que ninguém fica com a espreguiçadeira que o cliente quer. Munida de uma ventoinha, espera durante horas até que o cliente decida aparecer.

Como disse aos meios de comunicação social, nunca se senta nas camas enquanto espera, pois arrisca-se a amarrotar as toalhas.