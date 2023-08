Europa continua a ser afetada por fenómenos meteorológicos extremos

Tempestades atingiram este domingo o norte de Itália e a Chéquia.

No norte de Itália, na região de Turim, a chuva que caiu durante a tarde e noite deste domingo provocou inundações e um deslizamento de terras. Na cidade de Bardonecchian, situada no vale da montanha Val di Susa, as ruas ficaram cobertas de lama e 120 pessoas tiveram de abandonar as casas. Foi criado um posto de comando para gerir as operações de salvamento que envolveram 50 corporações de bombeiros.

PUBLICIDADE

Também a região central e oriental da Boémia, na Chéquia, foi atingida por fortes trovoadas com chuvas torrenciais e granizo. Os bombeiros receberam dezenas de pedidos de ajuda, principalmente por causa de árvores que caíram e cortaram as estradas e casas inundadas. Até às 5h da manhã, as equipas de emergência já tinham efetuado mais de 30 operações para fazer face às consequências da tempestade.