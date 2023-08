Ataque aéreo russo no noroeste da Síria faz pelo menos oito mortos

Ofensiva tinha como alvo uma área agrícola na região de Idlib, o último grande reduto rebelde no noroeste da Síria, controlado, em parte, pelo grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, com ligações à Al-Qaeda.

Na Síria, pelo menos oitos combatentes antirregime morreram na madrugada desta segunda-feira. Foram vítimas de ataques aéreos de aviões de guerra russos na periferia ocidental da cidade de Idlib.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), os ataques tinham como alvo uma área agrícola na região, o último grande reduto rebelde no noroeste da Síria, controlado, em parte, pelo grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, com ligações à Al-Qaeda.

A Rússia é o principal apoiante do regime liderado pelo presidente sírio Bashar al-Assad.

O envolvimento russo mas também do Irão tem sido vital para reprimir os rebeldes e reconquistar a maior parte do território perdido desde o início da guerra, desencadeada em 2011, com a repressão de manifestantes pró-democracia.

Em mais de 10 anos de guerra civil estima-se que morreram mais de meio milhão de pessoas. Milhões ficaram deslocados.