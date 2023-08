Descargas de Fukushima fazem ondas no Pacífico

Operação irá demorar mais de 30 anos a ficar concluída, japoneses e sul-coreanos saíram para a rua em protesto

O Japão começou esta quinta-feira as descargas de água contaminada de Fukushima para o Pacífico, num processo que será feito de forma gradual. Estima-se que demore entre 30 e 40 anos a ficar concluído.

A primeira descarga irá libertar o equivalente a três piscinas olímpicas de água ao longo de 17 dias, com um limite máximo de 500 mil litros por dia.

Apesar das precauções, e da luz verde da Agência Internacional de Energia Atómica, que considera as descargas perfeitamente seguras, a operação motivou vários protestos, sobretudo por parte de pescadores e ambientalistas.

A água foi devidamente tratada mas ainda contém trítio, um elemento radioativo, num nível quarenta vezes inferior ao mínimo legal. Ainda assim, os países vizinhos não esconderam o descontentamento e a China proibiu mesmo a importação de alimentos marinhos japoneses.

O governo japonês, no entanto, lembra que a descarga de água com trítio é prática comum em centrais nucleares do mundo inteiro, particularmente na Coreia do Sul e China, os países que mais se têm exprimido contra as descargas nipónicas.