De euronews

Luis Rubiales não se demite da Federação Espanhola de Futebol e fala em campanha contra si.

Luis Rubiales não se demite. Em Assembleia geral da Federação Espanhola de Futebol frisou que, e apesar das pressões, não há verdade nem Justiça naquilo que diz ser uma campanha contra si. Garantiu que a forma como a situação foi tratada extrapolou o que, realmente, aconteceu. Aos presentes Rubiales afirmou que o "beijo da discórdia" foi "espontâneo, mútuo e consentido" e igual a um que daria a uma filha, ainda assim, admitiu que, pela situação em que se deu, obrigou a um pedido de desculpas.

PUBLICIDADE

Rubiales afirmou não ter entendido o comunicado emitido pela jogadora, acrescentado que o que está a acontecer é um "assassinato social" contra si, "trata-se de matar-me", afirmou. Criticou ainda o "falso feminismo" de que diz estar a ser vítima, e garantiu que irá defender-se nos tribunais.

A demissão esperada de Luis Rubiales

Luis Rubiales tinha anunciado que iria apresentar a demissão do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol esta sexta-feira, na assembleia-geral extraordinária marcada para discutir o seu futuro.

O anúncio tinha sido feito depois de a FIFA ter aberto um inquérito disciplinar a Rubiales pelo seu comportamento durante os festejos do título mundial conquistado pela seleção feminina espanhola que, de acordo com o organismo que tutela o futebol mundial, pode constituir uma violação do artigo 13 do código disciplinar.

O artigo em questão refere-se aos comportamentos ofensivos e à violação de regras básicas de conduta.

Além de ter beijado uma jogadora o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol fez gestos obscenos na tribuna.