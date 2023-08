De Euronews

Autoridades temem que caixas onde expõem os livros possam ser usadas para esconder explosivos

Nas margens do rio Sena, em Paris, os tradicionais bouquinistes, que é como quem diz vendedores de livros, estão preocupados com os Jogos Olímpicos do próximo ano.

A polícia ordenou a retirada das caixas à beira do rio, algumas centenárias, antes do Dia D, 26 de julho.

As autoridades temem que possam ser usadas para esconder explosivos.

Os livreiros entendem que é quase como dizer "que a Torre Eiffel é demasiado alta e que é preciso remover os andares superiores porque entram no ângulo das câmaras durante a cerimónia."

Este é um modelo de negócio com uma história que remonta ao século XVI.