75 anos do Carnaval de Notting Hill

De Euronews

Este ano esperavam-se dois milhões de participantes num dos pontos altos do verão de Londres

As ruas da capital britânica encheram-se de cor para celebrar, este fim-de-semana, a septuagésima quinta edição do Carnaval de Notting Hill.

PUBLICIDADE

Este ano esperavam-se dois milhões de pessoas naquele que é um dos pontos altos do verão londrino.

O Carnaval de Notting Hill é uma das mais antigas festas de rua do mundo e foi iniciado pela comunidade caribenha, que tem uma forte presença neste bairro de Londres e que, nas palavras do presidente da Câmara, Sadiq Khan, "ajudou a fazer da capital a melhor cidade do mundo".