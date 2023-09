Ethan Nordean igualou a maior sentença do caso, Dominic Pazzola apanhou 10 anos e na terça-feira é a vez do líder do grupo extremista apoiante de Trump

Mais dois membros do grupo de extrema-direita Proud Boys foram condenados à prisão nos Estados Unidos devido à invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021, uma tentativa vã de perturbar a transferência da Casa Branca de Trump para Joe Biden. PUBLICIDADE Ethan Nordean, 33, um antigo líder do grupo que apoia Donald Trump, apanhou 18 anos de prisão, a pena mais longa até agora pela invasão do capitólio, a par da de Stewart Rhodes, o fundador de outro grupo de extrema-direita, os Oath Keepers, e que foi condenado em maio. Dominic Pezzola, 46, não teve papel de liderança na invasão e por isso foi poupado na acusação de sedição, mas foi condenado a 10 anos de prisão por agressão a agentes de autoridade e obstrução de processo oficial. À saída do tribunal e depois de se ter mostrado arrependido perante o juiz, Pezzola gritou "Trump venceu", uma narrativa que vai levar também o ex-presidente dos Estados Unidos a ser julgado em março perante um juiz federal, por tentativa de reverter ilegalmente a derrota eleitoral para Joe Biden em novembro de 2020. Foi divulgado o relatório da investigação sobre o ataque ao Capitólio

O ataque ao Capitólio

EUA: líder dos Proud Boys condenado a 17 anos de prisão Na quinta-feira, dois outros membros dos Proud Boys, Zachary Rehl e Joseph Biggs, foram condenados respetivamente a 15 e 17 anos. O antigo líder dos Proud Boys, Enrique Tarrio, conhece a sentença na terça-feira.