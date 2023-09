Balanço de mortos na Líbia sobe para 11.300

De Euronews

Crescente Vermelho líbia anuncia aumento dramático no número de vítimas das inundações catastróficas na cidade de Derna

O mais recente balanço de vítimas da tempestade Daniel na Líbia registou um aumento trágico e exponencial.

PUBLICIDADE

O Crescente Vermelho líbio aponta agora para 11.300 mortos nas inundações maciças provocadas pela intempérie. O valor anterior indicado pelas autoridades líbias era de 5500 vítimas mortais.

E, com mais de 10.000 pessoas ainda dadas como desaparecidas, a verdadeira dimensão da tragédia ainda está por apurar.

Taher El-Sonni, representante permanente da Líbia na ONU:"Não podemos confirmar com certeza os números finais, mas é de uma magnitude bastante elevada. E receio que vamos ouvir falar em números muito elevados, talvez mais do que foi confirmado até agora."

A União Europeia confirmou a disponibilização de 500.000 euros para cobrir as necessidades mais urgentes e prometeu mais assistência.

A Organização Mundial de Saúde anunciou, por seu lado, o envio de dois milhões de dólares do Fundo de Contingência para Emergências para apoiar a Líbia e a ONU lançou um apelo a fundos de mais de 70 milhões de dólares para assistir as 250.000 pessoas que se estima terem sido as mais afetadas pelas inundações catastróficas.