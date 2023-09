Carlos III inicia visita a França

De Euronews com AFP

Reis britânicos foram recebidos por Macron no Arco do Triunfo

O rei Carlos III iniciou esta quarta-feira uma visita de Estado de três dias a França, para celebrar o renascimento da amizade franco-britânica após a turbulência do Brexit.

Carlos e Camila foram primeiro recebidos pela primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne. Seguiram depois para um encontro com Emmanuel e Brigitte Macron no Arco do Triunfo.

O presidente francês escreveu nas redes sociais "Bem-vindo, majestade". A visita que estava prevista para março passado foi cancelada à última hora devido às violentas manifestações em França contra a reforma do sistema de pensões.

Um dos pontos altos da visita é o jantar de Estado em Versalhes, que inclui convidados como Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg, Ken Follett ou Mick Jagger.