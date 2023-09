Ajuda humanitária chega ao Nagorno-Karabakh e protestos na Arménia contra a posição do Governo

De euronews

Camiões com ajuda humanitária chegaram à região separatista de Nagorno-Karabakh. Na capital da Arménia há protestos contra a forma como o Governo tem lidado com a crise.

Uma caravana de camiões russos com ajuda humanitária chegou à região separatista de Nagorno-Karabakh . O exército do Azerbaijão atacou o enclave na terça-feira, mas um cessar-fogo foi declarado 24 horas depois. Mas soldados azeris encontram-se nas imediações da autodenominada capital da região separatista, num clima claro de tensão.

O Azerbaijão anunciou ter enviado quatro camiões carregados com alimentos e produtos de higiene para o Nagorno-Karabakh, habitado principalmente por arménios.

Os protestos continuam em Yerevan depois de a Arménia ter concordado com as exigências do Azerbaijão para que as forças locais deponham as armas. Muitos arménios estão furiosos com o que consideram uma capitulação do seu governo e mantêm a pressão enquanto prosseguem as negociações sobre a possível reintegração do Nagorno-Karabakh no Azerbaijão.