França assinala mês de sensibilização para o cancro da mama

De Euronews

As taxas de cancro da mama continuam a aumentar e os organizadores do "Outubro Rosa" pedem mais medidas de prevenção.

PUBLICIDADE

Vários monumentos de Paris juntaram-se, este domingo, à campanha de sensibilização para o cancro da mama. Até ao final do mês, a iniciativa "Outubro Rosa" reúne vários eventos na capital francesa e nos arredores dedicados à prevenção de um cancro que, em 2023, deverá atingir mais de 60 mil mulheres no país

"É um momento de comunhão entre todas estas mulheres que tiveram cancro da mama, que perderam o cabelo e que foram mutiladas, porque, no fim de contas, a remoção de uma mama é uma mutilação. Nem sempre é fácil recuperar o nosso corpo. Por isso, penso que é importante que hoje possamos estar todos juntos e celebrar este momento de alegria, apesar de tudo. Mesmo que tenhamos passado por momentos difíceis, hoje é um momento de alegria e também de muita emoção”, disse Tania de Oliveira, um das sobrevivente de cancro da mama que se juntou à cerimónia que assinalou o início do "Outubro Rosa".

Christelle Beynet, é outro exemplo de quem sobreviu à doença. "A ideia principal é dizer que é preciso fazer o teste cedo, porque é isso que vai limitar os danos. Foi esse o meu caso. Tive-o quando tinha 37 anos e agora tenho 41. Mas as pessoas precisam de ser sensibilizadas, porque o cancro da mama afeta agora os jovens e é vital falar sobre o assunto e fazer o teste precocemente. É isso que vos vai salvar a vida", destacou.

Quando diagnosticado suficientemente cedo, o cancro da mama tem um bom prognóstico na maioria dos casos, com uma melhoria acentuada das taxas de sobrevivência. No entanto, a incidência deste cancro tem vindo a aumentar desde há vários anos

Embora sejam salientadas as causas "evitáveis", como o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo e o consumo de álcool, o rastreio permite detetar precocemente qualquer anomalia ou cancro, antes do aparecimento de sintomas. A deteção precoce aumenta consideravelmente as hipóteses de recuperação.

Em França, as mulheres com idades entre os 50 e os 74 anos podem fazer um rastreio gratuito de dois em dois anos. As taxas de cancro da mama continuam a aumentar e os organizadores do "Outubro Rosa" pedem mais medidas preventivas.