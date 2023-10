De Euronews com Anelise Borges

Solução de dois Estados, Israel e Palestina, é a única possível diz Serguei Lavrov. Correspondente da Euronews, Anelise Borges, comenta as reações internacionais.

PUBLICIDADE

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo afirmou, esta segunda-feira, em Moscovo, que as conversações sobre uma solução de dois Estados, que permita a coexistência pacífica entre Israel e a Palestina, são a única forma de avançar após o fim das hostilidades.

A comunidade internacional pode ter um papel a desempenhar, mas falta um rumo comum e determinação. "A reação internacional à ofensiva chocante do Hamas contra Israel e o bombardeamento maciço de Israel a Gaza, em resposta,expôs as divisões e as diferentes visões do conflito em todo o mundo", explicava a correspondente da Euronews, Anelise Borges. "Os países do Ocidente, sobretudo, acusam o Hamas de um ataque terrorista, com os EUA, o Reino Unido, a França e a Itália a insistirem que Israel tem o direito a defender-se", frisava Anelise Borges. "Ninguém mencionou a recente escalada da violência nos colonatos israelitas, nem as tensões em torno da mesquita de Al-Aqsa, nem as centenas de civis mortos em ataques aéreos em Gaza, este ano", lembrava a jornalista, ressalvando que "China, Turquia, Emirados Árabes Unidos e União Africana têm apelado ao fim da violência e ao regresso regresso às conversações de paz, com o apoio da comunidade internacional". Muitos dos atores regionais estão "dispostos a intensificar os esforços diplomáticos, para mediar a crise", mas "insistem que a solução de dois Estados é a única forma de garantir uma paz regional duradoura".